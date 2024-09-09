Наркотики, драки и все мировые рекорды. Как О'Салливан стал звездой снукера и что это такое?

Снукер точно не входит в топ-20 самых популярных видов спорта в мире, а в России, где для большинства бильярд ограничивается русским и американским, он точно является экзотическим. Однако англичанин Ронни О'Салливан практически в одиночку бьется над повышением интереса к снукеру в мире и преуспевает в этом не только благодаря яркой игре. Драки с судьями, издевательства над соперниками, употребление наркотиков и все мировые рекорды снукера — вот далеко не полный послужной список англичанина. «Лента.ру» — подробнее о биографии одного из главных злодеев и гениев мирового спорта одновременно.

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«Я не справляюсь с теми обязанностями, которые возложены на меня. Это трудно — быть главным лицом снукера. Все внимание обращено ко мне, все ждут от меня чего-то, даже я сам», — заявил однажды О'Салливан.

Как это часто бывало в карьере англичанина, он слукавил. Со своими обязанностями он справляется отлично, не уставая радовать и шокировать фанатов своей и игрой и экстравагантными поступками.

Криминальное семейство

О'Салливан родился в небольшом городке Уордсли, что в окрестностях Бирмингема, но почти сразу оказался в «райцентре», так как семья спортсмена переехала туда в поисках заработка. Кстати, она была очень молодой: Мэри и Ронни О’Салливан-старший поженились, когда им было 17 и 18 лет соответственно. Правда, и в Бирмингеме им не удалось найти ничего для себя подходящего, поэтому молодые родители очень скоро переехали в Лондон, где устроились на автомойку.

О'Салливаны крутились, как могли: практически сразу они нашли по второй работе, а сына до 7 лет воспитывали в основном соседи и друзья. Редкие свободные вечера родители будущей звезды зачастую предпочитали посвящать не сыну, а походам на тусовки, но Ронни-младшего это абсолютно не задевало. «Я хорошо запомнил, как мама и папа развлекались вместе; я знал, что они могут себе это позволить», — вспоминал О'Салливан.

После рождения младшей сестры Ронни Мэри ушла с работы, а глава семейства занялся бизнесом. Он открыл магазин, торговавший порножурналами, а спустя несколько лет О'Салливан-старший уже владел целой сетью секс-шопов. Периодически у него возникали проблемы с законом, но он их решал. В 1992 году очередную проблему решить не удалось: Ронни стал участником конфликта в баре, который перерос в поножовщину. В ходе драки отец будущего чемпиона нанес смертельное ранение одному из посетителей, а на суде отказался защищаться, отвечая на все вопросы фразой «без комментариев». В итоге его приговорили к пожизненному заключению, но потом смягчили приговор и выпустили на свободу через 18 лет.

Это было самое ужасное чувство, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Я был в таком состоянии, я просто не мог собраться в некоторых матчах. Я должен был выиграть, но у меня не было шансов Ронни О'Салливан

После посадки мужа дела секс-империи приняла Мэри, однако опыта в ведении бизнеса у нее явно не хватало. Уже к 1995-му на мать О'Салливана завели уголовное дело за неуплату налогов, и, несмотря на погашенную задолженность, приговорили к двум годам лишения свободы. Так 20-летний снукерист остался без поддержки родителей с сестрой-подростком, за которую нужно было нести ответственность. На тот момент О'Салилван уже был восходящей звездой бильярда, а снукером он увлекся в возрасте 7 лет.

Отличие снукера от других видов бильярда в значительно больших размерах стола и более сложных правилах. В снукере также это принципиально иная геометрия губок луз, что предусматривает иную технику сыгрывания шаров. Цель игры — забить как можно больше шаров и получить как можно больше очков на свой счет.

Путь к вершине

Отец привел Ронни в бильярдный клуб, и мальчик с головой окунулся в игру. В выходные он проводил в клубе по 5-6 часов и уже в 10 лет начал побеждать на первых любительских турнирах, где соперники часто были гораздо старше него. В возрасте 14 лет англичанин выиграл чемпионат Великобритании среди юниоров, а спустя два года взял золото чемпионата мира среди игроков до 21 года, хотя О'Салливану было всего 16.

В год судебного процесса над отцом молодой спортсмен начал полноценную профессиональную карьеру. Он стартовал с 38-матчевой беспроигрышной серии, которая позволила ему квалифицироваться на все крупные рейтинговые турниры. Его лучшим достижением стало участие в стадии 1/4 финала, и в том же дебютном сезоне О'Салливан получил прозвище Ракета. Это произошло после того, как в квалификации одного из турниров в матче до пяти побед он сломил сопротивление Джейсона Куртиса за 43 минуты и 36 секунд, этот рекорд до сих пор не превзойден.

Крупные победы на профессиональном уровне к О'Салливану пришли чуть позже: в 1993 он выиграл чемпионат Великобритании, который входит в число рейтинговых турниров, после чего начал штамповать победы на других престижных соревнованиях. Ронни признавался, что его отец, несмотря на нахождение в местах лишения свободы, активно следил за карьерой сына. О'Салливану-старшему каким-то образом передавали видеозаписи с матчами, иногда он смотрел их в прямом эфире. Позже они созванивались, и отец давал сыну советы.

Великий и ужасный

Несмотря на значимые победы, самый престижный турнир в снукере — чемпионат мира — О'Салливану покорить долго не удавалось. Во многом это связано с неспортивными причинами. В 1996-м Ронни на первенстве планеты отметился совсем неспортивными достижениями. Он избил одного из организаторов турнира, который пытался выгнать тренера Ронни из комнаты для игроков, так как на том были надеты джинсы. О'Салливан мог стать достойным продолжателем семейных традиций, но реального тюремного срока все же избежал, отделавшись штрафом и условным наказанием.

После того случая Ронни впал в депрессию и на какое-то время перестал выступать. Вместо соперников у бильярдного стола он начал бороться с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2000-м спортсмен нашел в себе силы лечь на реабилитацию в одну из лондонских клиник, откуда вышел новым человеком. Ну практически.

В 2001-м он взял первый титул чемпионата мира, после чего добавил в коллекцию еще семь побед, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Стивеном Хендри. А вот рекорд по количествам побед на чемпионатах Великобритании (8) принадлежит именно Ронни. Этот турнир часто не уступает по уровню мировому первенству. О'Салливану также принадлежит достижение по общему количеству выигранных рейтинговых турниров (41) и несколько других рекордов, включая общее количество заработанных призовых (более 15 миллионов фунтов стерлингов). Хендри, кстати, еще в середине 2010-х признал превосходство О'Салливана.

Ронни О’Салливан — единственный игрок в истории и доминирующий, и популярный одновременно. Кажется, не имеет значения, сколько титулов он завоюет, — никто не хочет, чтобы он прекратил побеждать и развлекать нас Стивен Хендри

Однако известен англичанин не только своими победами, но и безумными выходками. В золотой коллекции случай на чемпионате мира 1996 года в матче против канадца Алена Робиду. Ведя с большим преимуществом, Ронни внезапно стал наносить удары левой рукой, хотя всегда был правшой, и довел матч до победы. Организаторы турнира сочли поведение игрока издевательством над соперником и даже вызвали его на дисциплинарные слушания. Обвинения с О'Салливана сняли после того, как он наглядно продемонстрировал членам комиссии, что играет левой рукой так же хорошо, как и правой.

На чемпионате Великобритании 2006 года у Ронни случился неожиданный и малообъяснимый нервный срыв. В ходе игры против соотечественника Джареда Трампа проигравший несколько очков О'Салливан положил кий и ушел из зала без каких-либо комментариев. Позже он то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что ему стало скучно и очень захотелось пойти домой посмотреть телевизор. Зато О'Салливану, как и всем сторонним наблюдателям, было очень весело, когда на турнире English Open в 2017-м к столу выбежала зрительница. Пока организаторы пытались сообразить, как выйти из этой ситуации, Ронни ей подыграл, вручив свой кий и позволив сделать за него удар. Дама совершила целых две попытки, но в лузу так и не попала.

В мае этого года О'Салливан принимал участие в очередном чемпионате мира и был одним из претендентов на рекордный восьмой титул, однако неожиданно оступился на стадии 1/4 финала, проиграв соотечественнику Стюарту Бингему. После сенсационного поражения спортсмен взял себя в руки, дал достаточно спокойный комментарий, а также заверил болельщиков, что в свои 48 лет не собирается завершать карьеру.

Мне понравился турнир. Для меня он был отличным. Я действительно начал справляться с шарами за столом, что на самом деле важнее всего остального. Турниры, победы и поражения, если честно, не имеют значения. Я просто хочу наслаждаться игрой, поэтому для меня этот турнир стал значительным прогрессом Ронни О'Салливан

Звездные будни

О'Салливан анонсирует уход из профессионального спорта с поразительной регулярностью, впервые он высказался на эту тему еще в начале 1990-х. Однако карьера, которая длится больше 30 лет, все еще продолжается. При этом на снукере свет клином у Ронни точно не сошелся. Как минимум у спортсмена есть двое детей от первой гражданской супруги, а старшая дочь даже подарила ему внучку. Однако взаимоотношения англичанина с детьми сложные.

Ронни попробовал себя в писательском ремесле и, помимо банальной для фигуры его масштаба автобиографии, выпустил в соавторстве с Эмлин Рис три криминальных романа. Снукерист также написал книгу о питании. Эта тема для него не чужая, ведь в детстве Ронни страдал от избыточного веса, и по ходу всей карьеры старается правильно питаться и очень много времени проводит в спортзале. По мнению О'Салливана, физическая подготовка в снукере зачастую играет определяющую роль.

Спортсмен также попробовал себя в роли телеведущего. Какое-то время на телеканале Eurosport выходило его собственное шоу о снукере, он также сначала поучаствовал в качестве гостя, а затем и высказывал желание стать ведущим легендарного автомобильного шоу Top Gear. С деньгами у Ронни все хорошо, он продолжает зарабатывать игрой на турнирах, а также вкладывается в недвижимость.

Популярность О'Салливана давно вышла за пределы снукера, совсем недавно во время Уимблдона-2024 фотографией с ним в соцсетях похвастался один из лучших теннисистов в истории Новак Джокович. «Наткнулся на величайшего. Приятно было познакомиться», — так серб подписал снимок.