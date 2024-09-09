Путин отметил самоотверженный труд паралимпийца Александра Костина

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Александра Костина с триумфом в соревнованиях по легкой атлетике спорта слепых на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с отличным выступлением на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Такой впечатляющий успех стал возможен благодаря вашему спортивному характеру и основательной подготовке - и, конечно, неустанному, самоотверженному труду замечательных тренеров и наставников", - говорится в сообщении.

Президент пожелал спортсмену новых побед и всего наилучшего.

Костин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в беге на дистанции 1 500 м. Он показал результат 3 минуты 44,43 секунды. Вторым стал представитель Туниса Руай Джебабли (3.44,67), третьим - россиянин Антон Кулятин (3.44,94).

Соревнования проходили в категории T13 - для бегунов с нарушением зрения. Их зрение ограничено сектором менее 20 градусов или способностью распознавать предмет размером с теннисный мяч на расстоянии максимум пяти метров.