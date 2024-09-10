Российская велогонщица отказалась участвовать в чемпионате мира в Цюрихе

Российская велогонщица Тамара Дронова отказалась от выступления на сентябрьском чемпионате мира по гонкам на шоссе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

"Дронова не поедет на чемпионат мира, - сказал Абрамян. - Все зависит от ее плана подготовки, она сейчас находится не в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому Тамара приняла решение не выступать в Цюрихе".

Дроновой 31 год, она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы по велогонкам на треке, в 2019 году выиграла бронзовую медаль Европейских игр в Минске. На Олимпийских играх в Париже она заняла 21-е место в индивидуальной гонке, во время которой упала, и 47-е - в групповой гонке.

Абрамян ранее сообщил ТАСС, что на чемпионате мире, который пройдет в Цюрихе с 21 по 29 сентября, планирует выступить российский гонщик Александр Власов.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.