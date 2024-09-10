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Российская велогонщица Дронова отказалась от участия в чемпионате мира в Цюрихе

Российская велогонщица Тамара Дронова отказалась от выступления на сентябрьском чемпионате мира по гонкам на шоссе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

Российская велогонщица отказалась участвовать в чемпионате мира в Цюрихе
© ТАСС
"Дронова не поедет на чемпионат мира, - сказал Абрамян. - Все зависит от ее плана подготовки, она сейчас находится не в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому Тамара приняла решение не выступать в Цюрихе".

Дроновой 31 год, она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы по велогонкам на треке, в 2019 году выиграла бронзовую медаль Европейских игр в Минске. На Олимпийских играх в Париже она заняла 21-е место в индивидуальной гонке, во время которой упала, и 47-е - в групповой гонке.

Абрамян ранее сообщил ТАСС, что на чемпионате мире, который пройдет в Цюрихе с 21 по 29 сентября, планирует выступить российский гонщик Александр Власов.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Летние виды спорта
Александр Власов