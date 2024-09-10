«Было жаль уезжать из Парижа»: российский паралимпиец об условиях Игр

Трехкратный паралимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, российский легкоатлет Андрей Вдовин восхитился условиями проживания в олимпийской деревне во время летних Паралимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Мы жили в Париже в шикарнейших условиях. Нам даже жаль было уезжать. Лакшери! Были панорамные окна! Были и картонные кровати, но дискомфорта не было. Мои медали — фантастика и сон! Соперники развиваются и молодеют, они прибавляют», — заявил Вдовин.

Паралимпиец завоевал два золота на дистанции 200 и 400 м в классе T37 (нарушения координации).

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее в в Госдуме высказались о выступлении россиян на Паралимпиаде.