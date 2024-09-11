В федерации прыжков в воду изучают возможность выступления россиян в Азии в 2025 году

Российская федерация прыжков в воду изучает возможность выступления отечественных спортсменов в азиатских соревнованиях в следующем году. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Станислав Дружинин.

В феврале 2023 года Дружинин сообщил ТАСС, что Азиатская федерация плавания пригласила российских прыгунов в воду участвовать в Азиатских играх 2023 года в Китае. Россияне не выступили в том числе и по тому, что обязательным условием для них было соревнование вне общего зачета.

"Мы рассматриваем все азиатские соревнования и анализируем, где нам целесообразно участвовать, а где нет, какие плюсы получат от этого наши спортсмены и наша федерация, - сказал Дружинин. - Сейчас мы должны взять календарь на следующий год, посмотреть, где нам интересно участвовать". "Второй вопрос - взаимодействие с азиатской федерацией по вопросу нашего участия. Есть открытые соревнования и закрытые, и победители закрытых турниров получают путевку на состязания более высокого уровня, как чемпионат мира. Вопрос в том, участвуем ли мы просто или ради квот. Квоты нам вряд ли просто кто-то даст, потому что за них борются члены азиатской федерации", - добавил он.

По словам Дружинина, его организация обсуждала вопрос о переходе в азиатскую федерацию после рекомендации Международного олимпийского комитета международным федерациям не допускать россиян до своих соревнований в связи с событиями на Украине.

"На самом деле, этот вопрос в компетенции не нашей федерации, а Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта, так как не так просто перейти в Азию. В нашем случае наша федерация в Международной федерации плавания представлена Всероссийской федерации плавания. Вопрос тогда в том, чтобы и плаванию, и всем федерациям перейти в Азию, и без консультации и взаимодействия с ОКР и Минспортом мы этого делать не будем. Это вопрос такого коллективного обсуждения", - отметил глава федерации.