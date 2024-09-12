Федерация синхронного плавания России обсудит возможность выступления в Азии

Федерация синхронного плавания России (ФСПР) планирует обсудить возможность выступления в соревнованиях под эгидой Азиатской федерацией плавания. Об этом заявила президент ФСПР Ольга Брусникина.

«По тем критериям, которые разработала World Aquatics, к сожалению, сборная России по синхронному плаванию фактически не имеет никакой возможности соревноваться на международных соревнованиях. У нас остаётся шанс подаваться на нейтральный статус только в соло, и то условия, под которыми нужно подписаться для получения нейтрального статуса, являются дискриминационными. А в дуэтных и групповых дисциплинах и вовсе нам не дали шанса соревноваться даже в нейтральном статусе.

Что касается возможного перехода в азиатские соревнования, то данный вопрос, наверное, не находится совсем в ведении федерации. Потому что решение о переходе на другой континент — более глобальный вопрос и решается на другом уровне. На сегодняшний день пока таких разговоров нет, но я думаю, что с начала сезона мы попытаемся связаться с азиатской федерацией с просьбой принять участие в их соревнованиях. Относительно отборов из Азии на мировые соревнования, то это глобальный вопрос, который пока не стоит», — приводит слова Брусникиной ТАСС.