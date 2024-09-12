Трёхкратная чемпионка Паралимпиады-2024 подарила медаль тренеру

Трёхкратная чемпионка и двукратный бронзовый призёр Паралимпиады-2024 по плаванию среди атлетов с нарушением зрения Дарья Лукьяненко высказалась о своём выступлении на Играх в Париже и поделилась планами на будущее.

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«Подарила одну из медалей тренеру. На память. Игры отличались от Токио. Я выросла и эмоционально, и психологически. Было легче. Рада, что получилось всё так, труды были не напрасны. Всё было не зря. Сейчас отдохнуть надо и двигаться дальше. Планы на Лос-Анджелес есть. Есть куда улучшать свои результаты», — приводит слова россиянки «РИА Новости» со ссылкой на пресс-конференцию в МИА «Россия сегодня».

22-летняя Лукьяненко завоевала пять медалей на Паралимпиаде-2024. Она стала чемпионкой в классе S11 на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 100 м брассом и 100 м вольным стилем (с мировым рекордом) и выиграла две бронзовые медали в заплывах на 400 м вольным стилем и 100 м брассом.

Российские спортсмены в общей сложности завоевали на Паралимпийских играх 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые) и заняли восьмое место в медальном зачёте.

Паралимпиада в Париже проходила с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.