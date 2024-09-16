Российская участница ОИ-2024 рассказала об отношении к ней иностранцев

Российская батутистка Анжела Бладцева, участвовавшая в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, рассказала о том, как к ней относились иностранцы. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

Россиянка отметила, что интерес к ее персоне, в том числе в соцсетях, после Игр возрос.

«Очень много людей написали слова поддержки, причем именно иностранцев. Чтобы я не расстраивалась, что я стала чемпионкой их сердец», — рассказала Бладцева.

Батутистка на Играх в Париже была одной из фавориток, но осталась без медали. 19-летняя россиянка получила за выступление в финале 55,020 балла и заняла пятое место.

Игры в Париже завершились 11 августа. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.