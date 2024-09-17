Скандальный след Олимпиады в Париже: серб перекрестился, а потом был наказан

Но в истории Неманьи Майдова есть один нюанс, который меняет сложившуюся картину.

© Чемпионат.com

Олимпиада в Париже давным-давно закончилась, а скандалы всё ещё продолжаются. Чемпиона мира по дзюдо Неманью Майдова отстранили на пять месяцев из-за событий, произошедших на ОИ-2024. Причина, о которой говорят везде, – серб перекрестился перед выходом на татами.

«Господь дал мне всё»

Неманья Майдов был одним из претендентов на медали в Париже, но выступление в категории до 90 кг закончил довольно рано – на стадии 1/8 финала. В схватке с Теодоросом Целидисом серб получил три жёлтые карточки, из-за чего и потерпел досрочное поражение. Неманья настолько расстроился поражению, что даже не пожал руку сопернику и не поклонился судьям.

Перед выходом на этот злополучный поединок Майдов перекрестился, что и стало поводом для разбирательств со стороны Международной федерации дзюдо (IJF).

«Продемонстрировав явный религиозный жест при выходе на татами и отказавшись поклониться сопернику в конце соревнования, вы совершили потенциальное нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо от 27 февраля 2023 года, статья 3», — говорится в послании IJF сербскому дзюдоисту.

Согласно этическому кодексу IJF, спортсменам действительно запрещено демонстрировать религиозные знаки. Сделано это, чтобы представители одной веры ненароком не могли оскорбить представителей другой. Так что, согласно действующему регламенту, действия Неманьи были неправомерными.

1 сентября разбирательства были завершены, о чём сам Майдов сообщил только 15-го числа. На своей странице в соцсетях спортсмен рассказал, что его отстранили на пять месяцев за демонстрацию религиозного жеста.

«15 дней назад мне пришло решение, что Международная федерация дзюдо отстранила меня на пять месяцев согласно своим религиозным правилам. Меня отстранили за то, что я перекрестился на Олимпийских играх. Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках. Правда, в своей речи в защиту я не хотел извиняться за крещение, конечно же, я этого никогда делать не буду. Хотя на тот момент я не знал, на какой срок меня могут отстранить. Господь дал мне всё – как лично, так и для моей карьеры, для меня он номер один. Это не изменится ни при каких обстоятельствах. Слава ему за всё. Для меня сейчас начинается новый этап в моей карьере, новый этап в моей жизни. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, пал до подобных вещей. Бог дал мне многое в карьере: семь медалей чемпионата Европы и три медали чемпионата мира. Когда начинал, я мечтал выиграть хотя бы одну большую медаль и таким образом добиться успеха в моей жизни и семье, которая пожертвовала всем ради моей карьеры. Бог дал мне много, даже слишком много, чтобы я отказался от него. Пока я отдохну, а затем вернусь с помощью господа нашего Иисуса Христа к новому старту и новым победам», — написал Неманья.

Майдова под публикацией поддержало множество известных личностей: теннисист Новак Джокович, актёр Милош Бикович, волейболисты Владимир Грбич, Александр Атанасьевич.

«Сатанинский мусор»

Вот только есть один нюанс. После того самого поединка на Олимпиаде с Целидисом Неманья был настолько расстроен, что в соцсетях очень грубо высказался о судьях и об Олимпийских играх в целом.

«Сатанинский мусор. Их семя отравлено… Дисквалифицировать меня через две минуты и не дать вообще возможности что-либо показать… Эти ваши ценности, спорт и Олимпийские игры — обычный мусор. Вот и всё. Каждая слеза вернётся к тебе, дерьмо-сатанистка. Это единственный способ остановить меня, ублюдки. Дзюдо — потерянный вид спорта. 100-процентный судейский контроль исхода поединка… Продаются те, кто хочет наклониться и поклониться им. Этого вы от меня никогда не получите. Мне такая медаль не нужна, несчастный мусор. Четыре года нас давят, 15 дисквалификаций, но ты молчишь, потому что не хочешь пропустить Олимпиаду, а когда приезжаешь — снова классика: отправляют домой ещё до того, как ты разогреешься», — написал Майдов.

Сейчас эти публикации удалены, а IJF официально никак на них не реагировала. При этом сам Неманья, рассказывая о своей дисквалификации, поделился неполным текстом письма от международной федерации. Связаны ли как-то две этих ситуации – неясно. Сама Международная федерация дзюдо не делала заявлений по поводу дисквалификации Майдова.

Если Неманья действительно получил бан только за то, что перекрестился, то, возможно, IJF стоит задуматься о более толерантном отношении к религии.

Но если международная федерация принимала во внимание и открытые оскорбления спортсмена по отношению к судьям, то картина серьёзно меняется. С учётом тона написанного Майдовым, воспринимать его как смиренного мученика, наказанного из-за религии, уже не получается.