Сербского дзюдоиста дисквалифицировали за крестное знамение на ОИ
Чемпион мира 2017 года по дзюдо, серб Неманья Майдов заявил, что международная федерация дисквалифицировала его на пять месяцев за крестное знамение перед схваткой на Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит Sport24.
Майдов указал, что получил решение от международной федерации дзюдо 15 дней назад. В нем говорилось, что его отстраняют на пять месяцев за «нарушение религиозного кодекса».
«А именно за то, что я перекрестился при выходе на бой на Олимпиаде. Мне запретили участвовать во всех турнирах, лагерях и подготовках. В письме о дисциплинарном производстве я не стал извиняться за то, что перекрестился, и, конечно, никогда не буду, хотя даже не знал, какое наказание может быть», — добавил он.
Напомним, что в 2024 году Майдов стал серебряным призером чемпионата мира в категории до 90 килограмм.