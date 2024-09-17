Американская гимнастка оспорила решение CAS о лишении медали ОИ-2024

Американская гимнастка Джордан Чайлз подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о перераспределении медалей соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации источника, спортсменка настаивает, что CAS отказался рассматривать видеодоказательства, допустив ошибку в процессуальном аспекте.

В финале женских соревнований в вольных упражнениях румынская спортсменка Сабрина Манека-Войня получила 13,700 балла, как и ее соотечественница Ана-Мария Бэрбосу. Судьи сняли 0,1 балла у Манеки-Войни, засчитав заступ, румынка подала апелляцию, которая не была удовлетворена. В конце соревнований выступала Чайлз, ставшая пятой с результатом 13,666 балла, но после ее апелляции судьи прибавили ей 0,1 балла, что позволило спортсменке опередить румынок и занять итоговое третье место, Бэрбосу стала четвертой, Манека-Войня - пятой.

10 августа Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию румынской стороны и присудил бронзовую медаль Бэрбосу. После этого в Олимпийском комитете США сообщили о намерении оспорить это решение, однако CAS сообщил, что не будет пересматривать вердикт о присуждении бронзы Бэрбосу. В федерации отметили, что разочарованы этим уведомлением и продолжат использовать другие пути, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии, чтобы обеспечить справедливый подсчет очков и отстоять награду, которая, по мнению американской организации, должна принадлежать Чайлз. Сама спортсменка назвала решение Спортивного арбитражного суда несправедливым.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.