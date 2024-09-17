Умер двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Отис Дэвис

Обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр американский легкоатлет Остин Дэвис умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Дэвис завоевал золотые медали на Олимпиаде 1960 года в Риме. Сначала спортсмен победил в беге на 400 м с мировым рекордом 44,9 секунды, затем стал победителем соревнований в эстафете 4x400 м. Американская команда также сумела установить рекорд мира, преодолев дистанцию за 3 минуту 2,2 секунды.