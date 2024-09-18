В федерации дзюдо объяснили дисквалификацию перекрестившегося Майдова

В Международной федерации дзюдо (IJF) объяснили дисквалификацию серба Неманьи Майдова, который перекрестился перед выходом на поединок в рамках Олимпиады-2024. Текст сообщения приводится на официальном сайте организации.

В заявлении сообщается, что спортсмен был дисквалифицирован за «явный религиозный жест» перед выходом на поединок, отказался поклониться сопернику после схватки и снял дзюдоги (форму) на татами. Таким образом, он нарушил этический кодекс и спортивные правила IJF.

Отмечается, что Майдов ранее получал предупреждения в 2018 и 2022 году, а также был предупрежден, что следующее нарушение приведет к разбирательству.

16 сентября серб в своих социальных сетях сообщил, что IJF отстранила его на пять месяцев за то, что он перекрестился на Олимпиаде.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках. Я не хотел извиняться за крещение. Я даже не знал, какое может быть наказание за это», — заявил спортсмен.

На парижской Олимпиаде Майдов не смог пробиться в 1/4 финала, уступив представителю Греции Федору Целиди.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.