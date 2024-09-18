Гимнастка Байлз вошла в список самых влиятельных людей в спорте в 2024 году

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз попала в список 50 самых влиятельных людей в спорте 2024 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

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«Улыбка — это, пожалуй, даже в большей степени, чем любое другое слово, может описать Симону Байлз. “Раньше они пытались загнать гимнасток в угол и говорили: ”Если ты не будешь такой серьёзной, то не добьешься успеха. В детстве на бывшей тренировочной базе национальной сборной никто не разговаривал и не смеялся. Но я подумала, что это не для меня. Я собираюсь продолжать заниматься гимнастикой громко и смеясь, потому что именно по этой причине я влюбилась в этот вид спорта”, — сказала Байлз на Олимпиаде в Париже.

​Сейчас 27-летняя Байлз — это одиннадцать олимпийских медалей, наибольшее количество за всю историю американской гимнастки; 41 медаль на Олимпийских играх и чемпионатах мира, что подтверждает ее лидерство как самой титулованной гимнастки всех времен.

​Но это то, что она в первую очередь оставит после себя, когда закончит карьеру, — это американская команда, которая во многих отношениях будет похожа на нее. Когда Байлз была ребенком, она считала, что ее пределом как чернокожей гимнастки является стипендия в колледже. Сейчас четверо лучших гимнастов США — чернокожие. Когда Байлз была маленькой, большинство гимнасток достигали пика еще до окончания средней школы. Но она любит говорить, что стареет “как хорошее вино”. Возможно, именно за ней последовали и остальные гимнастки, ведь на Олимпиаде в Париже средний возраст команды составлял 22,5 года, что являлось самым высоким показателем в истории США.

​После Токио, когда из-за урагана её Олимпийские игры были сорваны, Байлз могла завершить карьеру. Но вместо этого она начала разговор о психическом здоровье в спорте, а затем вернулась к гимнастике и, как всегда, стала доминировать в мире. В Париже ее выступления были самыми яркими за время соревнований. Она посылала воздушные поцелуи болельщикам и весь мир наблюдал за ней. Таким образом, Байлз показала гораздо больше, чем просто гимнастику", — написано на официальном сайте Sports Illustrated.