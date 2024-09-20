На Украине намекнули на коррупцию в Международном паралимпийском комитете

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ответил на вопрос о том, почему россиян и белорусов на Паралимпиаде было больше, чем на Олимпиаде, намекнув на коррупцию в Международной паралимпийском комитете (МПК), передает Tribuna.com.

«Мне кажется, позиция МПК была более мягкой. Возможно, даже каким-то образом простимулированной», — сказал Бидный.

Также Бидный заявил, что возникает множество вопросов, на которые не получены ответы.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.