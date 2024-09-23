Российские бодибилдеры выступят под флагом и с гимном страны на ЧМ в Иране

Российские спортсмены на стартующем в Иране мужском чемпионате мира по бодибилдингу впервые после длительного перерыва будут выступать под флагом и с гимном своей страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 23 по 27 сентября на острове Киш, который находится на юге Ирана в Персидском заливе.

"Наши спортсмены на чемпионате мира в Иране впервые после длительного перерыва выступят под флагом и с гимном своей страны, - рассказал собеседник ТАСС. - В состав сборной России вошло 67 человек, это вторая по численности команда на турнире после его хозяев. Команда уже прилетела в Иран, сегодня пройдет регистрация, а завтра спортсмены начнут борьбу за медали".

Последний раз россияне выступали на чемпионате мира по бодибилдингу под флагом своей страны осенью 2020 года. Объединенный турнир проходил тогда в Санта-Сусанне (Испания).

В июле 2024 года состоялось голосование исполкома Международной федерации бодибилдинга, абсолютным большинством голосов было принято решение допускать российских и белорусских спортсменов в составах официальных команд своих стран на все международные соревнования.