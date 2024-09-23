Пловчиха Ефимова из‑за нападения собаки пропустила этапы Кубка мира

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в эфире «Матч ТВ» рассказала, что из‑за нападения собаки пропустила этапы Кубка мира.
В июне Ефимова получила нейтральный статус от World Aquatics, который позволяет ей выступать на международных стартах под эгидой организации. Россиянка попыталась квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже через чемпионат Багамских островов, но не сумела уложиться в норматив на двух дистанциях брассом.
— В начале сезона произошел неприятный инцидент, меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц. Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять. Я планировала участвовать в этапах Кубка мира. Теперь, вероятнее всего, успею только на последний этап, — сказал Ефимова в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».
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