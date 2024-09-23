Пловчиха Ефимова из‑за нападения собаки пропустила этапы Кубка мира

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в эфире «Матч ТВ» рассказала, что из‑за нападения собаки пропустила этапы Кубка мира.

В июне Ефимова получила нейтральный статус от World Aquatics, который позволяет ей выступать на международных стартах под эгидой организации. Россиянка попыталась квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже через чемпионат Багамских островов, но не сумела уложиться в норматив на двух дистанциях брассом.