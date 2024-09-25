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Победители чемпионата России по дзюдо получат по 250 тысяч рублей

Победители личного первенства на чемпионате России по дзюдо получат по 250 тысяч рублей, сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Выяснилось, сколько получат победители чемпионата России по дзюдо
© РИА Новости

Турнир пройдет 17–20 октября на федеральной территории «Сириус».

Серебряные призеры чемпионата страны получат по 150 тысяч, бронзовые — по 60 тысяч. Золотые призеры командных соревнований заработают 1,6 миллиона рублей, вице‑чемпионы — 800 тысяч, обладатели бронзовых наград — 400 тысяч.

Отмечается, что в турнире примут участие победитель Игр БРИКС Абас Азизов (до 81 кг), бронзовый призер «Большого шлема» в Абу‑Даби Армен Агаян (до 73 кг), чемпион мира Яго Абуладзе (до 66 кг), победители турниров Мировой серии Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг) и Нияз Билалов (до 100 кг), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Сабина Гилязова (до 48 кг).

Финальные поединки чемпионата России будут показаны в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летние виды спорта
Сабина Гилязова
Армен Агаян
БРИКС