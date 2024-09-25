Сборная Австралии стала чемпионом мира по велошоссе в смешанной эстафете
Сборная Австралии выиграла чемпионат мира по велоспорту в смешанной командной эстафете, проехав 53,7 километра за 1 час 12 минут и 52,28 секунды. Состав команды: Майкл Мэттьюс, Джей Вайн, Бен О’Коннор, Грейс Браун, Броди Чапмэн и Руби Роузман-Ганнон.
Второе место с отставанием 0,85 секунды заняла команда Германии (Марко Бреннер, Максимилиан Шахманн, Мигель Хайденманн, Франциска Кох, Лианн Липерт и Антония Нидермайер). Бронзовые медали завоевали велогонщики из Италии Эдоардо Аффини, Маттиа Каттанео, Филиппо Ганна, Элиза Лонго Боргини, Сорая Паладин и Гайя Реалини (+8,25 секунды).
Чемпионат мира по велошоссе — 2025. Смешанная эстафета, 53,7 км.
Австралия - 1 час 12 минут и 52,28 секунды.
Германия — отставание +0,85.
Италия + 8,25.
Франция + 23,83.
Дания + 2.06,52.
США + 2.16,81.