Российская олимпийская чемпионка рассказала об удивлении от встречи с Путиным

Российская олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень рассказала об удивлении от встречи с президентом Владимиром Путиным. Ее слова приводит издание «1Рнд».

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Спортсменка вспомнила, как президент встречал ее команду в Кремле после победы на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сень попросила разрешения сфотографироваться с Путиным.

«Он становится и говорит "Бобер, открой глаза". А это говорила я, потому что на всех фото Влада Бобровникова получалась с закрытыми глазами. Мы просто ошалели, что он так подготовлен», — вспомнила она.

На Играх в Рио-де-Жанейро женская сборная России по гандболу в финале обыграла команду Франции и впервые в своей истории завоевала олимпийское золото. Советские гандболистки становились олимпийскими чемпионками в 1976 и 1980 годах.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Федьков поделился впечатлениями от встречи с Путиным в 2004 году. Он заявил, что лидер страны взглядом может съесть любого.