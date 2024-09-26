Украинский тяжелоатлет дисквалифицирован на шесть лет

Двукратный призёр чемпионатов мира украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак дисквалифицирован на шесть лет по статье об уклонении/отказе, а также о фальсификации допинг-контроля. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

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Сообщается, что срок наказания спортсмена отсчитывается от 4 июня 2021 года. В то время Чумак был обвинён в уклонении от прохождения тестирования и попытке подкупить допинг-офицера. Отмечалось, что тренер спортсмена Михаил Мацеха потворствовал всем вышеописанным нарушениям.

В послужном списке 34-летнего Чумака бронза на чемпионате мира 2015 года (в весовой категории до 94 кг), а также серебро в 2018-м году (до 102 кг). Также он трижды выигрывал чемпионат Европы (2017, 2019, 2021).