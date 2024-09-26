Швейцарка Муриэль Фюрре находится в тяжелом состоянии после падения во время групповой гонки на чемпионате мира по велоспорту среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов.

В результате инцидента 18-летняя спортсменка получила серьезную травму головы и была доставлена в больницу на вертолете.

"Крайне обеспокоенные ситуацией Международный союз велосипедистов, Союз велосипедистов Швейцарии и организационный комитет турнира внимательно следят за развитием событий. На данный момент нет установленных фактов относительно того, как произошла авария. Расследование компетентных органов продолжается. По этой причине никакая дополнительная информация не может быть предоставлена до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по велоспорту проходит в Цюрихе. Соревнования в четверг стали последними для юниором на текущем турнире. Мировое первенство завершится 29 сентября заездом у мужчин.