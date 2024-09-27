На чемпионате мира по велогонкам умерла 18-летняя спортсменка

Швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

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Инцидент произошел 26 сентября. Фуррер была доставлена в реанимацию одной из местных больниц в «крайне тяжелом состоянии». Причиной падения, вероятно, стал дождь — точные обстоятельства инцидента неизвестны, так как момент не попал в трансляцию.

Победу в гонке одержала Кэт Фергюсон из Великобритании.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.