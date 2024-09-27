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Винер раскрыла свою зарплату

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что ее зарплата составляет 168 тысяч рублей. Ее слова приводит Metaratings.

Винер раскрыла свою зарплату
© ТАСС

Винер указала, что благодарна стране, которая «очень здорово финансирует спорт».

«Букмекеры дают нам деньги, и мы тратим эти средства на детские проекты, на развитие нашего вида. У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц, зарплата у меня от Минспорта», — добавила она.

Напомним, что Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года, а национальную сборную по художественной гимнастике с 2001 года. Она тренировала таких олимпийских чемпионок, как Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

Летние виды спорта
Евгения Канаева
Маргарита Мамун
Ирина Винер
Алина Кабаева
Минспорт России
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