Винер раскрыла свою зарплату

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что ее зарплата составляет 168 тысяч рублей. Ее слова приводит Metaratings.

Винер указала, что благодарна стране, которая «очень здорово финансирует спорт».

«Букмекеры дают нам деньги, и мы тратим эти средства на детские проекты, на развитие нашего вида. У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц, зарплата у меня от Минспорта», — добавила она.

Напомним, что Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года, а национальную сборную по художественной гимнастике с 2001 года. Она тренировала таких олимпийских чемпионок, как Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.