WADA отреагировала на данные о потере допинг-тестов перед Играми

Публикации в западных СМИ об утрате Всемирным антидопинговым агентством информации об открытых делах и результатах допинг-тестов перед Играми в Париже являются частью кампании по дискредитации организации, пишет пресс-служба агентства на официальном сайте.

Витольд Банька, президент WADA, подчеркнул, что обозреватели, вместо того чтобы следовать фактам, решили поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами в рамках кампании по дискредитации агентства.

В WADA подчеркнули, что вопреки утверждениям журналистов, технические проблемы, возникшие при переносе данных, не оказали никакого негативного влияния на проведение Олимпиады.

Ранее в Антидопинговом агентстве США (USADA) на фоне ряда крупных скандалов призвали к реформированию WADA.