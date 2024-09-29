В гандбольном клубе "Виктор" прокомментировали ДТП с участием болельщиков команды

Погибших болельщиков ставропольского гандбольного клуба "Виктор" в результате ДТП с автобусом под Краснодаром нет, клуб будет сообщать информацию по мере развития. Об этом сообщает пресс-служба "Виктора".

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В воскресенье "Виктор" на выезде со счетом 29:30 уступил краснодарскому СКИФу в матче чемпионата России.

"На сегодняшний матч в Краснодар отправились четыре автобуса: один с командой и три - с болельщиками "Виктора", один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунская, столкнувшись с фурой. Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет, по поручению правительства Краснодарского края, предпринимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим. Спасибо всем за участие и поддержку. Обязательно будем держать в курсе событий", - говорится в заявлении "Виктора".

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В воскресенье большегруз и автобус столкнулись на автодороге Темрюк - Краснодар - граница Ставропольского края в Краснодарском крае. По данным муниципального центра управления Краснодара, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием. В автобусе находились 49 болельщиков ставропольской гандбольной команды "Виктор". Погиб в ДТП водитель грузовика. По данным оперштаба региона, в ДТП травмы средней тяжести получили трое детей.