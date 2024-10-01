Губерниев оценил объединение федераций по водным видам спорта

Губерниев об объединении федераций по водным видам спорта: «Чтобы не было историй по типу кто в лес, кто по дрова»
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что объединение федераций по водным видам спорта делается для централизованного контроля и принятия решений.
О планах по созданию объединенной федерации ранее во вторник «Матч ТВ» сообщил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. В новую объединенную федерацию войдут ВФП, Российская федерация прыжков в воду, Федерация водного поло России, Федерация синхронного плавания России.
— Тут главный вопрос в том, кто возглавит объединенную федерацию? Давайте дождемся. В целом, это для того, чтобы не было историй по типу кто в лес, кто по дрова. По примеру с World Aquatics эта история очевидная. Не знаю, кто мог бы возглавить эту федерацию, но будет интересно посмотреть, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Сальников сообщил «Матч ТВ», что выборы на пост главы новой организации пройдут 31 октября.
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Губерниев об объединении федераций по водным видам спорта: «Чтобы не было историй по типу кто в лес, кто по дрова»