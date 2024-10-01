Глава РЖД избран президентом Федерации гимнастики России

Глава РЖД Олег Белозеров избран президентом Федерации гимнастики России
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров избран новым президентом Федерации гимнастики России (ФГР), передает корреспондент «Матч ТВ».
Во вторник в Москве проходит отчетно‑выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Ранее было принято решении об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую ФГР.
Белозеров был единственным кандидатом на должность главы ФГР.