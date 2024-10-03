Двукратный олимпийский чемпион из России выступит на ЧМ по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира по борьбе в Тиране в весовой категории до 92 кг. Об этом сообщает пресс-служба Центра сборных команд России.

Турнир в Албании пройдет в неолимпийских весовых категориях. Также в вольной борьбе из россиян выступят Заур Угуев (весовая категория - до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг).

Участниками соревнований в греко-римской борьбе станут Эмин Сефершафаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 63 кг), Нарек Оганян или Аслан Висаитов (до 72 кг), Ислам Алиев (до 82 кг). В женской борьбе выступят россиянки Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Валерия Дондупова (до 65 кг) и Вусала Парфианович (до 72 кг). Окончательный состав будет определен за 10 дней до турнира, чемпионат мира пройдет с 28 по 31 октября.

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе. 25 сентября Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал обновленные критерии по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Для будущих турниров только доказательства прямого военного участия в СВО или публичные заявления в поддержку СВО, ее организаторов или участников будут рассматриваться как основание для признания спортсмена не имеющим права выступать на соревнованиях. Сообщается, что организация также пересмотрит все дела спортсменов, которые ранее не были допущены до соревнований, в соответствии с новыми критериями.