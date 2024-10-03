Погибшая велогонщица около двух часов находилась без медицинской помощи

Велогонщица Мюриэль Фуррер после падения на чемпионате мира пробыла около двух часов без медицинской помощи (Blick)
Велогонщица Мюриэль Фуррер около двух часов находилась без медицинской помощи.
18-летняя швейцарская спортсменка умерла после падения на чемпионате мира.
Это произошло во время юниорской шоссейной гонки в Цюрихе. Фуррер получила травму головы, ее доставили в больницу на вертолете в крайне тяжелом состоянии. На следующий день она скончалась в университетской клинике Цюриха.
Как сообщает Blick со ссылкой на заявление швейцарской полиции, трагедия случилась около 11 часов утра, но только около 12:40 полицейские и врачи появились на месте падения Фуррер. Спустя еще 15 минут ее забрал вертолет.
В материале говорится, что помощь была оказана спортсменке слишком поздно и промедление в ее случае, вероятно, привело к летальному исходу.
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Велогонщица Мюриэль Фуррер после падения на чемпионате мира пробыла около двух часов без медицинской помощи (Blick)