Олимпийский чемпион рассказал об отношениях с украинскими спортсменами

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

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Нагорный заявил, что украинцам запретили общаться с россиянами. Он подчеркнул, что после начала СВО украинская сторона предлагала лишь временно прекратить общение, однако в дальнейшем ее риторика поменялась.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала об общении с украинскими спортсменами во время Олимпийских игр — 2024 в Париже. Ромасенко заявила, что они стараются не разговаривать друг с другом, чтобы не поднимать больные темы.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх в Париже выступила только батутистка Анжела Бладцева.