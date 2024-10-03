Стала известна причина смерти 18-летней велогонщицы в Цюрихе

Швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер пролежала около двух часов без медицинской помощи после падения на чемпионате мира в Цюрихе. Это и стало причиной гибели спортсменки. Об этом сообщает Blick.

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Сообщается, что Фуррер получила травму головы при падении около 11 часов утра, а полицейские и врачи появились только в 12:40. Еще через 15 минут вертолет забрал ее в больницу, а на следующий день она скончалась в университетской клинике Цюриха.

В материале говорится, что помощь была оказана спортсменке слишком поздно и промедление в ее случае привело к летальному исходу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.