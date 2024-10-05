Петров: «Я знал, что на ЧМ поступили неправильно, когда отняли мою золотую медаль»

Российский каноист Захар Петров в эфире «Матч ТВ» прокомментировал решение Международной федерацией каноэ (ICF) вернуть ему золотую медаль чемпионата мира.

© Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова заявила «Матч ТВ», что ICF вернула Петрову золотую медаль чемпионата мира‑2024 на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ‑одиночек по итогам апелляции.

— Это было неизвестно, но, конечно же, я верил, что должны вернуть [медаль]. Я знал, что они поступили неправильно, незаконно, когда они трижды отняли у меня мою золотую медаль (российская команда подавала апелляции еще во время турнира, сразу после заезда, — прим. ред.) По правилам, они не могли так делать, чтобы сразу отдать награду другому человеку. Я не знал, пересек я финиш до падения или нет, я не видел. По видео тоже тяжело сказать, там спорный момент. Но я уверен, что часть моей ноги или руки оставалась в лодке [во время финиша]. Я пересек эту линию. Хочу выразить благодарность главе федерации гребли Евгению Юрьевичу Архипову за то, что он нас вывез на чемпионат мира, и Елене Исхаковой за то, что она боролась за мою медаль. Она взяла и дошла до конца и забрала эту медаль, которую вручит буквально через два месяца, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Самарканде в августе Петров принял участие в финальном заезде на 500 метров. Нос каноэ россиянина первым пересек финишную линию, но лодка перевернулась, и спортсмен выпал из нее. В официальном протоколе было указано, что Петров не финишировал, победителем был признан Сергей Тарновский из Молдавии. Российская сторона подала протест, примерно через два часа после финала результаты были пересмотрены, Петрова вернули на первое место. Однако через некоторое время в протоколе снова указали, что Петров не финишировал. Был подан еще один протест, но его не удовлетворили. Таким образом, в итоге золотыми медалистами должны стать Тарновский и Петров.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой ICF в нейтральном статусе.