«Локомотив» завоевал бронзовые медали PARI Чемпионата России по регби

В Красноярске завершилась игра за третье место между «Красным Яром» и «Локомотивом».

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Начало встречи омрачилось травмой Хушнуда Сангинова, который покинул поле в карете скорой помощи. «Локомотив» же провёл образцовый первый тайм. Сначала две похожие попытки по краю занёс Даниил Потиханов, упрочил преимущество гостей Дмитрий Сухин. А перед самым перерывом Франко Нодье в силовом стиле уложил четвёртую попытку в зачётку «Красного Яра».

Красноярцы попытались вернуться в игру, быстро занеся попытку во втором тайме усилиями Буркуталы Тойчуева. Однако дубль Нодье перечеркнул все старания красноярцев. К концу встречи красноярцы занесли ещё одну попытку престижа, отличился Этьенн Тальярд. 31:12 — уверенная победа «Локомотива», который завоевал бронзовые медали PARI Чемпионата России по регби.

«Красный Яр» — «Локомотив» — 12:31 (0:24)

Попытки: Тойчуев (51), Тальярд (76) — Потиханов (17, 29), Сухин (35), Нодье (39, 68);

Реализации: Таумалоло (77) — Янюшкин (36, 40, 69);

Штрафные: нет — нет;

Жёлтые карточки: Сангинов (8), Тальярд (37) — Киреев (56).