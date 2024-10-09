Тяжелоатлет Мазницын временно отстранен за возможное допинг-нарушение 2014 года

Тяжелоатлет Станислав Мазницын временно отстранен за возможное нарушение антидопинговых правил.

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Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA), спортсмен отстранен на основе базы данных LIMS по статье об использовании или попытке использования запрещенной субстанции или метода.

Предполагаемое нарушение совершено 15 ноября 2014 года. Временное отстранение действует с 8 октября 2024-го.

28-летний Мазницын выступает за Израиль, ранее представлял Россию. До перехода он становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы-2019 в весовой категории до 96 кг.