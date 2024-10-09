Пловцы Минаков и Годун получили нейтральный статус от World Aquatics

Призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков и чемпионка России Ника Годун получили нейтральный статус для выступления на соревнованиях World Aquatics, сообщает пресс‑служба организации.

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Нейтральный статус дает право выступать на стартах под эгидой организации, в том числе на чемпионатах мира.

До этого действующим обладателем нейтрального статуса являлась только трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова.

Первенство мира пройдет в Будапеште 10–15 октября.