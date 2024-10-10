Российских пловцов подразнили смягчением условий допуска, но все отменили

Международная федерация, кажется, собиралась ограничить права украинцев, однако откатила все изменения.

© Чемпионат.com

Всероссийская федерация плавания в начале октября объявила, что российские пловцы начнут получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Когда Олимпиада уже прошла мимо.

Возможно, это было связано с тем, что Международная федерация плавания (World Aquatics) вроде бы ослабила критерии получения этого статуса и допустила возможность участия в командных соревнованиях. Но на самом деле выложенный на сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (AIU) файл со странными датами почти сразу был заменён на прежний – с критериями от сентября 2023 года.

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе. Спортсмены, которые примут участие в этапах Кубка мира, выбраны решением тренерского совета. World Aquatics уведомила ВФП о двух спортсменах, которым уже выдали статус нейтрального спортсмена», – сообщили «Матч ТВ» в ВФП.

Важно отметить, что заявления на нейтральный статус подали только те спортсмены, которые сами готовы выступать на условиях World Aquatics. «Нейтралами» стали призёр чемпионата мира Андрей Минаков и чемпионка России Ника Годун. Таким образом, число нейтральных спортсменов из России увеличилось до четырёх – ранее этот статус получили Евгений Сомов и Юлия Ефимова. Кроме того, нейтральные статус получили тренеры Елена Карпеева и Никита Луговкин.

Лидеры сборной России по плаванию рекордсмены мира Климент Колесников и Евгения Чикунова сказали, что заявления на нейтральный статус подавать не будут и рассчитывают, что все российские спортсмены вернутся на соревнования на равных правах с остальными.

Интересно, что одновременно с обновлённым списком спортсменов и вспомогательного персонала с нейтральным статусом на сайте AIU появился обновлённый документ с критериями получения спортсменами нейтрального статуса и их участия в соревнованиях. Из документа исчезло применение нейтрального статуса только к россиянам и белорусам, а вместо этого было введено понятие «спортсмен из страны, участвующей в военном конфликте».

Получается, спортсмены с Украины и, например, из Израиля, Палестины, Ливана тоже не должны участвовать в соревнованиях в ином статусе, кроме нейтрального? Из опубликованного документа однозначный вывод на этот счёт сделать невозможно.

Кроме того, в сравнении с прежними критериями было убрано ограничение на выступление в командных видах и исключено правило «одна дистанция – один спортсмен с нейтральным статусом». То есть в эстафетах, в командных турнирах прыгунов, в синхронном плавании все «нейтралы» к участию допускались. Только в водном поло, где физический контакт допустим правилами соревнований, а значит, возможны и драки, команды из стран-участниц конфликта не могли выступать.

В документе были послабления по сравнению с той редакцией, которую бюро World Aquatics приняло в сентябре 2023 года. Единственное, что смущало – вместо дат в документе стояли прочерки. Возможно, это новая редакция правил по «нейтралам», которые ещё только предстоит обсудить. И она появилась на сайте по ошибке. Новая редакция правил, конечно, выглядела более лояльной, и в этом случае белорусов вообще должны были возвращать безо всяких ограничений, поскольку они вообще не являются стороной конфликта. Но…

Файл с новыми правилами очень быстро был заменён на прежнюю редакцию. А там – всё те жёсткие, даже унизительные ограничения.

Только не нужно сравнивать их с Олимпиадой – там правила диктовал МОК, и они не включали в себя запрет на общение со СМИ, например.

На такие условия согласны немногие, о чём говорит позиция лидеров сборной России по плаванию. В синхронном плавании никто не подал заявление на нейтральный статус, в прыжках в воду ситуацию пока изучают.