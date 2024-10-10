Чемпионка Олимпиады захотела вернуться из США в РФ «на нормальную зарплату»

Чемпионка Игр в Сиднее в прыжках в воду Юлия Пахалина признала, что вернулась бы из Соединенных Штатов в Россию ради возможности работы тренером. Об этом пишет РБК.

По данным портала, Пахалина родилась и выросла в Пензе, но уже более 20 лет живет в США. На прошлой неделе ее включили в Зал славы мирового плавания.

«Я бы с удовольствием стала тренировать, но в Америке надо подстраиваться под определенные условия. Есть возможность тренировать в школе, но это начинающий уровень. Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город», — пояснила 47-летняя спортсменка.

Пахалина выразила сожаление в связи с тем, что «столько знаний, которые достались от отца [заслуженного тренера Владимира Пахалина], не переходят дальше».

В активе спортсменки золото Олимпиады в Сиднее, серебро и бронза Игр в Афинах, два серебра Игр в Пекине.