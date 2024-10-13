Выступавший за сборную Великобритании бегун умер в возрасте 28 лет

Легкоатлет Робби Фицгиббон, выступавший за сборную Великобритании на чемпионате Европы 2019 года в закрытом помещении, скончался на 29-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Причины смерти не уточняются.

"С глубокой грустью мы объявляем о кончине одного из наших самых любимых спортсменов, Робби Фицгиббона, - приводит телеканал комментарий клуба "Брайтон Феникс", который представлял Фицгиббон. - Друг для многих и источник мотивации для всех, кто имел честь знать его, Робби был олицетворением того, что мы ценим в "Фениксе".

Фицгиббон специализировался в беге на средних дистанциях. Он выступал в финале чемпионата Европы 2019 года в закрытом помещении на дистанции 1 500 метров, финишировав последним.