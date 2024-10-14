Азербайджан примет чемпионат мира по дзюдо в 2026 году

Чемпиона мира‑2026 по дзюдо пройдет в Азербайджане, сообщается на официальном сайте Международной федераций дзюдо (IJF).

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На данном мировом первенстве стартует квалификационный отбор на Олимпийские игры‑2028 в Лос‑Анджелесе (США).

— Мы рады сообщить, что чемпионат мира 2026 года пройдет в Азербайджане. Это знаменует собой возвращение страны, которая в последний раз принимала мероприятие в 2018 году, — говорится в заявлении IJF.

В 2025 году соревнования примет Венгрия, а в 2027‑м — Казахстан.