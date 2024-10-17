Назван кандидат на пост президента ВФЛА

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал в своем Telegram-канале кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

На должность от Волгоградской области был выдвинут председатель ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Петр Фрадков.

«Конференция состоится 23 ноября в Москве. Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи», — написал Дегтярев.

Министр отметил, что Фрадков возглавляет Попечительский совет ВФЛА уже более двух лет. В настоящее время реализуется его программа по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене, идет системная работа по улучшению качества соревнований, внедряется долгосрочная стратегия развития до 2030 года.

Петр Фрадков — сын бывшего премьер-министра России Михаила Фрадкова. Председателем ПСБ он является с сентября 2018 года.