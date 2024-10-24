Агапитов: Международная федерация тяжелой атлетики попала в зависимость от МОК

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не имеет возможности проводить самостоятельную политику по причине того, что находится под полным влиянием Международного олимпийского комитета (МОК).

Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Я считаю, что международные федерации не несут полную ответственность за дискриминацию российских спортсменов, международные федерации стали инструментом в чьих-то руках, они попали в финансовую и административную зависимость, - рассказал Агапитов. - Одной из самых слабых в этом плане федераций является Международная федерация тяжелой атлетики. Наш вид спорта был на грани исключения из олимпийской программы, и МОК использовал эту зависимость в своих интересах. Они постарались сделать все, чтобы выдавить Россию из международного тяжелоатлетического движения".

Исполком IWF в мае 2023 года принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации на Украине.

Федерация тяжелой атлетики России посчитала предложенные условия получения нейтрального статуса неприемлемыми, после чего российские штангисты не имели возможности выступать на предолимпийских квалификационных турнирах и не отобрались на Игры-2024 в Париже.