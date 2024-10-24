Чемпионке мира по велоспорту Бурлаковой предлагали сменить гражданство РФ

Победительнице чемпионата мира 2024 года по велогонкам на треке россиянке Яне Бурлаковой поступали предложения выступать за другие сборные. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

24-летняя Бурлакова выиграла 19 октября золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в Дании в гите на дистанции 500 метров. Она была единственной российской спортсменкой, принимавшей участие в соревнованиях.

"Мне поступали предложения выступать за другие сборные, но я не хочу менять гражданство, - сказала Бурлакова. - Все плохое когда-нибудь заканчивается, поэтому российские спортсмены должны готовы в нужный момент быть в оптимальной форме и доказать миру, что остаются на высоком уровне".

Из-за санкций, наложенных Международным союзом велосипедистов (UCI) на российский велоспорт после обострения ситуации на Украине, Бурлакова на протяжении полутора лет была лишена возможности выступать на турнирах под эгидой UCI, а на победном чемпионате мира в Дании стартовала в нейтральном статусе.

Серебро чемпионата мира в личном спринте завоевал бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, с 2023 года выступающий за Израиль. Спортсмен представлял свою новую страну на Олимпиаде в Париже, но не сумел добиться там успеха.