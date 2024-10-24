Гребцы РФ получили нейтральный статус от Международной федерации каноэ

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус еще 112 российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Большинство российских спортсменов, получивших осенью нейтральный статус, выступают на юниорском и молодежном уровне. По состоянию на 24 октября более 160 россиян, выступающих в гребле на байдарках и каноэ, а также в сап-серфинге, имеют право участвовать в международных стартах без флага своей страны.

Правление Международной федерации каноэ в конце апреля 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ICF создало независимую комиссию для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов.