Батутистка Бладцева выступит на Славянских играх в Беларуси в ноябре

Батутистка Анжела Бладцева выступит на Славянских играх в Беларуси в ноябре.
«Наши спортсмены не будут принимать участия в двух последних стартах года, которые пройдут на следующей неделе в Португалии и Великобритании. В планах команды – выступление на Славянских играх в Витебске и на соревнованиях в Узбекистане (3-7 декабря). В этих стартах планируют выступать все сильнейшие спортсмены, включая участницу Олимпиады в Париже Анжелу Бладцеву. Международный сезон – 2025 мы откроем этапом Кубка мира, который пройдет в Баку с 22 по 23 февраля», – рассказала тренер сборной России Елена Федоренчик.
Бладцева выступала на Олимпиаде-2024 в Париже, где заняла пятое место.
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