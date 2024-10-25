Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики

Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов переизбран в исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

Выборы состоялись на конгрессе FIG, который проходит в Катаре с 24 по 26 октября.

Также в ходе конгресса президент FIG японец Моринари Ватанабэ был переизбран на новый срок, он получил 102 голоса (65,38%).

Титов возглавлял ФСГР с 2014 по 2024 год. Ранее было принято решение о создании Федерации гимнастики России, которая объединила в себе ФСГР, Федерацию прыжков на батуте России, Федерацию спортивной акробатики России, Всероссийскую федерацию спортивной аэробики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. Её президентом стал глава РЖД Олег Белозеров. Титов — первый вице‑президент федерации.