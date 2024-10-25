Титов заявил, что его избрание в исполком FIG является признанием авторитета РФ в мире

Переизбрание первого вице-президента Федерации гимнастики России Василия Титова в исполком Международной федерации гимнастики (FIG) является признанием авторитета России в спортивном мире. Об этом Титов заявил ТАСС.

В пятницу Титов был переизбран в состав исполкома FIG. Голосование прошло на конгрессе организации в Дохе.

"Несмотря на сложную политическую ситуацию, мы не прекращали сотрудничество с Международной федерацией гимнастики, активно с ней взаимодействовали и отстаивали интересы своих спортсменов, - сказал Титов. - Делали все для того, чтобы голос России звучал. Мое переизбрание не является результатом только моих усилий".

"Это понимание в мире того, что мировая гимнастика без России невозможна, Россия должна присутствовать в основном управляющем органе Международной федерации гимнастики, - отметил собеседник агентства. - Да, выборы проходили в сложных политических условиях в мире, но было сделано все возможное, чтобы они меньше всего влияли на результаты выборов".

Титову 63 года, с 2016 по 2021 год он являлся первым вице-президентом FIG, с 2021 года - членом исполкома Международной федерации гимнастики.