Четверо россиян избраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики

Четверо россиян избраны в техкомитеты Международной федерации гимнастики.

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Выборы в руководящие органы проходят 25 октября на 85-м конгрессе FIG в Дохе.

В технические комитеты переизбраны Любовь Андрианова (женская спортивная гимнастика), Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика). Николай Макаров был избран в состав техкома FIG по прыжкам на батуте.

Дмитрий Андреев (мужская спортивная гимнастика) не был переизбран.