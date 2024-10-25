Четверо россиян избраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики
Четверо россиян избраны в техкомитеты Международной федерации гимнастики.
Выборы в руководящие органы проходят 25 октября на 85-м конгрессе FIG в Дохе.
В технические комитеты переизбраны Любовь Андрианова (женская спортивная гимнастика), Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика). Николай Макаров был избран в состав техкома FIG по прыжкам на батуте.
Дмитрий Андреев (мужская спортивная гимнастика) не был переизбран.
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Четверо россиян избраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики
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