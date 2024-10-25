Американская пловчиха установила мировой рекорд на 100 м на спине на короткой воде

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине на короткой воде. Её результат составил 54,41 секунды.

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Достижение покорилось спортсменке по ходу соревнований на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Инчхоне (Южная Корея). Стоит отметить, что предыдущий мировой рекорд продержался лишь один месяц. Он принадлежал австралийке Кейли Маккеоун (54,56), который она установила на национальном чемпионате 26 сентября.

Мировой рекорд на данной дистанции в обычном бассейне также принадлежит Реган Смит — 57,13.