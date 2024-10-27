Потерявший ноги в аварии автогонщик Билли Монгер побил рекорд в триатлоне

Билли Монгер, британский гонщик, участвовавший в гонках Формулы-4 в 2016 и 2017 годах, побил рекорд в триатлоне для человека с двумя ампутированными конечностями.

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На чемпионате мира в Коне (Гавайи) 25-летний Монгер преодолел дистанцию в 226,3 км за 14 часов 23 минуты 56 секунд, что на два часа лучше предыдущего рекорда. Монгер преодолел заплыв на 3,8 км за 1:07:29, проехал велогонку на 180 км за 7:26:50 и пробежал марафонский забег за 5:26:26.

«Не могу поверить в то, что только что произошло. Рекорд чемпионата мира побит. Я официально «Железный человек», — написал Монгер в соцсетях.

В апреле 2017 года Монгер попал в аварию на «Донингтон-парке», в результате которой ему ампутировали обе ноги, одну ниже колена и одну выше колена.